Fragata da Marinha acompanha navio russo em passagem pela Zona Económica Exclusiva

365 dias por ano, 24 horas por dia a Marinha está presente na proteção e promoção dos interesses de Portugal no e através do mar.

A fragata D. Francisco de Almeida, durante uma missão de vigilância e controlo da Zona Económica Exclusiva (ZEE), acompanhou a passagem do navio reabastecedor russo "AOL Yelnya" desde ontem, dia 30 de dezembro, no sul do Algarve, até ao final do dia de hoje, 31 de dezembro, à saída da ZEE no Norte de Portugal.A importância desta missão acentua o compromisso inabalável da Marinha na defesa do seu território e interesses nacionais, bem como da Aliança Atlântica.365 dias por ano, 24 horas por dia a Marinha está presente na proteção e promoção dos interesses de Portugal no e através do mar.