Uma pessoa esfaqueada em festejos da passagem de ano em Lisboa

Vítima foi assistida no local e transportada para o hospital.

Uma pessoa foi esfaqueada na madrugada desta segunda-feira, nos festejos da passagem de ano, perto do Terreiro do Paço, em Lisboa.



O motivo do crime ainda está por apurar. A vítima foi assistida no local e transportada para o hospital.