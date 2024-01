Homem morre afogado no primeiro mergulho do ano em Sines

Vítima mortal fazia o primeiro mergulho do ano com amigos.

Um homem com 46 anos e de nacionalidade peruana foi encontrado perto da praia da Costa do Norte, no concelho de Sines, na manhã desta segunda-feira, depois de ter desaparecido no mar enquanto fazia o primeiro mergulho do ano com amigos.

Segundo informa a Autoridade Marítima Nacional (AMN), o alerta foi dado pelas 8h20.





Foram iniciadas buscas no local através de uma embarcação da Estação Salva-vidas de Sines, e de elementos do Comando-local da Polícia Marítima da Sines e dos Bombeiros Voluntários de Sines.

Os Salva-vidas ainda fizeram algumas manobras de reanimação, mas já não foi possível reverter a situação.



O óbito foi declarado no Porto de Recreio de Sines pelo INEM e o corpo transportado para o Gabinete Médico-Legal do Alentejo Litoral pelos Bombeiros Voluntários de Sines.

A Polícia Marítima de Sines tomou conta da ocorrência.