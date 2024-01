Primeiro bebé do ano em Lisboa nasce na Maternidade Alfredo da Costa

É uma menina, pesa 3,410 quilogramas e chama-se Ellie.

O primeiro bebé do ano em Lisboa nasceu na Maternidade Alfredo da Costa às 00h04 desta segunda-feira. É uma menina, pesa 3,410 quilogramas e chama-se Ellie.Os pais, mãe brasileira e o pai luso-canadiano, revelam que "foi totalmente uma surpresa" a bebé nascer neste dia, uma vez que o parto deveria ser no dia 25 de dezembro de 2023, mas não aconteceu.Ao dia 30 de dezembro de 2023 a mãe estava "com muitas dores e ansiedade" e por isso os pais foram para o hospital. "Os médicos ainda pensaram em mandá-la para casa, mas acabaram por interná-la" até esta segunda-feira, dia do nascimento da filha.Sobre Ellie ser o bebé do ano, a mãe explica que é "uma sensação única, eu não esperava, até porque eu nem sabia do título de primeira bebé do ano aqui em Portugal. Mas é a nossa estrelinha, ela é perfeita".Este é o primeiro filho do casal e os pais revelaram a alegria que sentiram ao saber da novidade."Foi uma surpresa, mas foi muito esperada pela família e amigos", disse a mãe. "Estão todos muito contentes", completou o pai.