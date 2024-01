Bebé do ano do Porto é um menino e nasceu no Centro Materno-Infantil do Norte

Pai descreve a experiência como "magnífica" e Sandra como "a melhor coisa da vida".

O bebé do ano no Porto, nasceu à 00h00 desta segunda-feira, no Centro Materno-Infantil do Norte, no Porto. Chama-se Lucas e pesa 3,400 quilogramas.Os pais, Sandra, de 20 anos e Rui Pedro, de 24, vão passar a celebrar o ano novo com o aniversário do filho."Agora vai ser diferente todos os anos novos, é o aniversário do Lucas", diz a mãe. Acrescenta, também, que "estava previsto nascer dia 20 de janeiro, mas decidiu antecipar-se". Revela que o "parto correu bem" e tinha "uma excelente equipa".O pai do menino descreve a experiência de ter o filho como bebé do ano como "magnífica" e Sandra como "a melhor coisa da vida" que lhe podia ter acontecido."Esta é uma experiência que nunca tive. Já tenho mais dois netos e nunca passei por esta experiência", revela a avó paterna, Rosa. "O Lucas nasceu sem previsão. Mas agora no final do ano há sempre festa", acrescenta.Expressa ainda o desejo que o neto seja "um grande homem" e que tenha "muita saúde".