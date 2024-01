Ex-jogador angolano do Marítimo morre aos 20 anos após cair inanimado em jogo entre amigos

Pedro Banga estava em Luanda a passar férias.

Morreu no domingo o médio angolano Pedro Banga, jogador de apenas 20 anos que na temporada passada esteve vinculado ao Marítimo, clube pelo qual disputou, ao serviço da equipa de Sub-23, um total de 15 partidas.De acordo com informações veiculadas pelo 'Angosport Magazine', o médio, que esteve no Mundial Sub-17 de 2019 ao serviço de Angola, terá caído inanimado no final de uma partida de futebol entre amigos no Campo do IMNE MARISTA, em Luanda, onde se encontrava de férias.Apesar de prontamente socorrido pelos colegas, Banga acabaria por perder a vida.