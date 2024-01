Supremo Tribunal chumba reforma judicial de Netanyahu que motivou fortes protestos

Nova legislação impedia que o Supremo Tribunal anulasse as decisões do governo e dos ministros que considerasse "não razoáveis".

O Supremo Tribunal de Israel anulou, esta segunda-feira, uma lei que o governo do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, tinha aprovado para reduzir o poder do Supremo Tribunal, avança a Reuters.A nova legislação impedia que o Supremo Tribunal anulasse as decisões do governo e dos ministros que considerasse "não razoáveis".A lei aprovada pelo governo de Benjamin Netanyahu motivou fortes protestos.De acordo com o presidente da assembleia, citado pela Aljazeera, o projeto de lei foi aprovado por 64 votos a zero, com a oposição a boicotar a votação.