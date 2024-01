Mulher morre e duas crianças ficam feridas em despite de carro na A1 em Soure

Meninos gémeos foram transportados para o Hospital Pediátrico de Coimbra.

Uma mulher de 46 anos morreu e dois meninos gémeos de quatro anos ficaram feridos num despiste do carro em que seguiam no sentido norte-sul na A1 a dois quilómetros após a saída de Soure, no distrito de Coimbra.À chegada dos meios, a condutora do veículo estava inconsciente. Foram feitas manobras de reanimação sem sucesso e o óbito foi declarado no local pelo INEM.As crianças foram assistidas no local e transportadas para o Hospital Pediátrico de Coimbra. Uma delas está em estado grave.O alerta foi dado às 15h15.O carro galgou o separador de proteção lateral e a proteção que limita a área de segurança.Foram mobilizados mais de 20 operacionais dos Bombeiros de Soure, Cruz Vermelha Portuguesa, INEM e GNR.A circulação esteve condicionada.