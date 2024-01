Morreu o fotógrafo sul-africano Peter Magubane, cronista da violência do apartheid

Tinha 91 anos e durante décadas acompanhou a violência do regime racista.

O fotojornalista negro sul-africano Peter Magubane, que durante décadas acompanhou a violência do regime racista do apartheid, nomeadamente a revolta estudantil de Soweto, em 1976, morreu esta segunda-feira, aos 91 anos, anunciou a família.

Após a libertação do ícone anti-apartheid Nelson Mandela, em 1990, Magubane tornou-se o seu fotógrafo oficial até à sua eleição, quatro anos mais tarde, como o primeiro presidente negro do país, no advento da democracia.

"Faleceu esta segunda-feira pacificamente, rodeado pela família", anunciou o organismo representativo da imprensa sul-africana, SANEF.