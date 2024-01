Líder da oposição da Coreia do Sul esfaqueado durante evento público

Vítima foi atingida no pescoço.

O líder da oposição da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, foi esfaqueado no pescoço esta terça-feira durante um evento público no sudeste do país, e levado para o hospital, avançaram os serviços de emergência.

De acordo com os serviços de emergência da cidade portuária de Busan, o incidente aconteceu às 10h27 (01h27 em Lisboa), enquanto o líder do Partido Democrático (PD) falava com jornalistas numa conferência de imprensa no novo aeroporto local, na ilha de Gadeok.

Um homem, cuja identidade ainda não foi revelada, aproximou-se de Lee e esfaqueou-o no lado esquerdo do pescoço. A agência de notícias sul-coreana Yonhap publicou uma fotografia que mostra o político no chão com um lenço a cobrir a ferida.



Presidente da Coreia do Sul manifesta preocupação após ataque

O Presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, manifestou "profunda preocupação" com a segurança de Lee Jae-myung.

Yoon Suk-yeol manifestou "profunda preocupação com a segurança de Lee Jae-myung depois de ter tomado conhecimento do ataque", afirmou a porta-voz da presidência sul-coreana.

O chefe de Estado "sublinhou que a sociedade sul-coreana nunca deve tolerar este tipo de violência, quaisquer que sejam as circunstâncias", acrescentou Kim Soo-kyung.