Mulher que matou primo à facada no Montijo na noite de passagem de ano fica em prisão preventiva

Homicida foi detida no local do crime pela PSP.

A mulher detida pelo homicídio de Flávio Seabra, morto à facada no Montijo na noite de passagem de ano, já está na cadeia de Tires em prisão preventiva.A mulher, prima da vítima, foi detida ainda no local pela PSP, que a apresentou a primeiro interrogatório judicial ainda no primeiro dia do ano. Perante o flagrante e os indícios de prova recolhidos, o juiz não teve dúvidas em aplicar a medida de coação mais grave.Segundo oapurou, a morte de Flávio Seabra, de 32 anos, resultou de uma discussão entre familiares que acabou em violência, com a vítima a sofrer um golpe no pescoço e a cair sem vida à entrada do prédio onde vivia com a namorada e a prima poucos minutos antes da meia-noite do primeiro dia do ano.