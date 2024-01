Jenni Hermoso reafirma em tribunal que beijo de Rubiales "foi inesperado e em nenhum momento consentido"

Jogadora confessa ainda que foi alvo de assédio após a polémica estalar.

A jogadora espanhola Jenni Hermoso disse, em tribunal, que o beijo com o ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, na final do mundial feminino, não foi consensual e que se sentiu pressionada para vir a público falar sobre o assunto.A futebolista testemunhou, esta terça-feira, perante o magistrado que investiga Luis Rubiales, desqualificado pela FIFA, por um crime de agressão sexual e outro de coação pelo que aconteceu após a vitória da seleção nacional no Campeonato do Mundo, a 20 de agosto. A audiência durou cerca de três horas."Correu tudo bem. Queria desejar-vos um Feliz Ano Novo. Tudo está nas mãos da justiça. Muito obrigada pelo apoio que me deram e por terem resolvido as coisas tão bem com muitos de vós. Agradeço-vos muito", afirmou Hermoso, citada pelo jornal desportivo Marca.De acordo com fontes judiciais, citadas pelo jornal espanhol, Jenni Hermoso afirmou que o beijo "foi inesperado e em nenhum momento consentido". Depois de a polémica ter começado a ser investigada, a futebolista conta que foi alvo de assédio.A seleção espanhola venceu o Mundial feminino com um triunfo por 1-0 na final diante da Inglaterra, realizada em Sidney, na Austrália, no final de agosto. Mas, ao contrário do que seria de esperar, o dia de festa acabou em polémica entre o presidente da Federação Espanhola de Futebol e uma das jogadoras da seleção. Durante os festejos, Luis Rubiales deu um beijo na boca à avançada Jennifer Hermoso.Para Rubiales, o beijo foi "consentido" e "espontâneo", mas a jogadora nega essa versão dos acontecimentos e tem o apoio das colegas de equipa.A imagem do beijo de Rubiales a Hermoso correu o mundo através das redes sociais e a polémica causou alvoroço na Federação Espanhola de Futebol.