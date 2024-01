Youtuber brasileiro encontrado morto em quintal de casa de amigos. Estava desaparecido desde o Natal

Carlos tinha 26 anos. Amigos do jovem foram detidos por suspeita de homicídio.

Carlos Henrique Medeiros, um influencer brasileiro com mais de um milhão de subscritores no YouTube, foi encontrado morto no quintal de numa habitação em. O jovem, de 26 anos, estava desaparecido desde o Natal, depois de ter ido passar a época festiva na casa de amigos.O casal, com quem o criador de conteúdos passou a consoada, foi detido por suspeita de envolvimento no homicídio.Segundo o portal G1, os suspeitos, de 24 e 28 anos, disseram à polícia que Carlos sofreu um enfarte após consumir drogas. Por estarem desesperados com a situação, decidiram enterrar o amigo em vez de chamar a polícia e o serviço de socorro.O corpo de Carlos foi encontrado no dia 31 de dezembro e caso foi registado inicialmente como. De momento, decorre uma investigação para perceber se o jovem foi assassinado ou se morreu devido a uma overdose.As autoridades investigam ainda se o influencer teve. A rapariga seria irmã da proprietária da habitação e estaria à espera do pai.A jovem e o pai estão a ser procurados para prestarem declarações e ajudar a esclarecer o que possa ter ocorrido com o YouTuber.