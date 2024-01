Homem morre num acidente de trabalho em Leiria

Óbito declarado no local.

Um homem que caiu de uma altura de cerca de dois metros não resistiu aos ferimentos a acabou por morrer no local, em Casal da Cortiça, Leiria."Trata-se de um trauma em contexto de trabalho", adiantou uma fonte do Comando Sub Regional de Operações e Socorro da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, sem conseguir adiantar se o acidente de trabalho "ocorreu numa empresa ou em espaço público".O óbito foi confirmado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). No socorro estiveram oito operacionais dos bombeiros da Batalha, o INEM e a Polícia de Segurança Pública, que assumiu a investigação do acidente.