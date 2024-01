Duas mulheres feridas em despiste de carro em Viseu

Viatura capotou e ficou imobilizada no meio da estrada.

Duas mulheres ficaram feridas num despiste seguido de capotamento do carro em que viajavam, em Viseu, a meio da tarde desta terça-feira.



O acidente ocorreu na estrada de Moselos, que chegou a estar cortada durante as operações de socorro e limpeza da via.