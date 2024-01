Homem ferido com gravidade em despiste na Golegã

Condutor do carro acidentado ficou encarcerado.

O despiste de um carro em Reguengo de Alviela, Golegã, causou um ferido grave, na noite desta terça-feira. O acidente ocorreu na Estrada Nacional 365, que liga Golegã a Vale de Figueira.



O ferido grave é o condutor e o único ocupante do carro, um homem, de 32 anos, que ficou encarcerado. Foi estabilizado no local e levado para o Hospital de Santarém, acompanhado pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). Para além do INEM, estiveram no local elementos dos bombeiros da Golegã e militares da GNR.