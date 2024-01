Espera 14 anos para escapar a indemnização de 67 mil euros

Um condutor esperou 14 anos para se ver livre de uma indemnização de 67 230,78 euros, mais juros, que lhe foi exigida pela companhia de seguros Ageas, devido a um acidente que ocorreu na Ponte Vasco da Gama (km 9,8, sentido Sul-Norte), em Lisboa, na madrugada do dia 4 de outubro de 2009 - na altura, das três vias habitualmente disponíveis, apenas uma estava operacional, dado que horas depois iria ocorrer no local “um evento desportivo”.Saiba mais no site do Correio da Manhã