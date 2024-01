Presidente do Infarmed diz que prazos de acesso ao medicamento administrado às gémeas luso-brasileiras são normais

"O fim de semana é um dia como os outros", disse Santos Ivo.

O presidente do Conselho Diretivo do Infarmed, Rui Santos Ivo, afirmou esta quarta-feira, na comissão de saúde na Assembleia da República, que o tempo de aprovação do pedido de acesso ao medicamento administrado às gémeas corresponde ao normal. Santos Ivo também garantiu não ter sido pressionado por ninguém a autorizá-lo."Os prazos são normais. O fim de semana é um dia como os outros. O Infarmed só tem conhecimento dos processos quando nos são referenciados pelas instituições de saúde. E foi o caso que aconteceu aqui. O pedido começou a ser analisado a partir do momento em que o Hospital Santa Maria o referenciou", disse Rui Ivo.O pedido de acesso ao Zolgensma para as gémeas, que também conseguiram nacionalidade portuguesa num curto espaço de tempo, foi aprovado em dois dias úteis, tendo sido feito em 29 de fevereiro de 2020, sábado, e aprovado pelo Infarmed na terça-feira seguinte.Recorde-se que duas gémeas luso-brasileiras vieram a Portugal em 2019 receber o medicamento Zolgensma, um dos mais caros do mundo - para a atrofia muscular espinhal, que totalizou no conjunto quatro milhões de euros.