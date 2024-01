Israel acusa Hamas de usar crianças para transportar armas

Exército diz que o grupo islâmico doutrina e treina militarmente menores palestinianos na Faixa de Gaza.

Israel acusou esta quarta-feira o grupo islamita Hamas de doutrinar e treinar militarmente crianças palestinianas na Faixa de Gaza, que utiliza para transportar armas e recolher informações.

O Exército israelita divulgou fotos que aparentemente mostram menores, com os rostos desfocados, a segurar armas e lançadores de projéteis, bem como um vídeo em que aparecem num túnel acompanhados por alegados membros da milícia, sem especificar onde e quando foram levados.

"Mesmo durante a guerra, a organização terrorista Hamas utiliza menores para diversas tarefas, tais como entrega de mensagens e munições (...) com o entendimento de que as Forças de Defesa de Israel não os prejudicarão devido ao cumprimento do direito internacional pelas tropas israelitas", disse um porta-voz militar, em comunicado.