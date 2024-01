Refém morto durante tentativa de resgate falhada das forças armadas israelitas

Baruch estava entre os 240 reféns capturados pelo Hamas quando invadiram o sul de Israel a 7 de outubro.

O refém israelita Sahar Baruch foi morto em dezembro durante uma tentativa de resgate pelas forças especiais israelitas em Gaza, informaram as forças armadas israelitas, esta quarta-feira, segundo a Reuters.O Hamas declarou, a 8 de dezembro, que um refém, que designou por Sa'ar Baruch, tinha sido morto durante uma tentativa de resgate."Nesta altura, não é possível determinar as circunstâncias da morte de Sahar, e não se sabe se foi assassinado pelo Hamas ou morto pelos disparos das nossas forças", declarou o exército num comunicado.Baruch estava entre os 240 reféns capturados pelos homens armados do Hamas quando invadiram o sul de Israel em 7 de outubro.Pelo menos 123 reféns permanecem em Gaza, dos quais pelo menos 23 foram declarados mortos pelas autoridades israelitas.