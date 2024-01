Polícia britânica investiga primeira violação virtual

Rapariga menor de idade não sofreu nenhuma lesão, mas as autoridades acreditam que o impacto psicológico e o trauma emocional se assemelham aos de uma violação real.

A polícia britânica está a investigar a violação virtual de uma rapariga menor de 16 anos num grupo do avatar, avançou o jornal Daily Mail. Dada a natureza ficcional do espaço digital onde ocorreram os abusos, a criança não sofreu nenhuma lesão, mas as autoridades acreditam que o impacto psicológico e o trauma emocional se assemelham aos de uma violação real. A vítima encontrava-se numa sala online com um grande número de outros utilizadores aquando da agressão, perpetrada por vários homens adultos.Esta é a primeira vez que a polícia britânica abre uma investigação a abusos sexuais no mundo virtual, mas já recebeu diversas queixas a este respeito desde o lançamento do jogo gratuito Horizons Worlds, tutelado pela Meta. A empresa-mãe do Facebook e Instagram investiu no crescimento de universos paralelos acessíveis, em particular de realidade aumentada e virtual.Um porta-voz da Meta lamentou o sucedido. "