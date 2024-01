Investigado por gastar milhares de euros de instituição para pagar viagens, hotéis e até telemóveis

O presidente da Direção da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Braga está a ser investigado pelo Ministério Público por suspeitas de gestão danosa e alegado desvio de fundos da instituição. Bruno Ramos é suspeito de ter gasto, no último ano, só em despesas pessoais, mais de 100 mil euros da instituição que tem, nesta altura, dívidas que rondam 1,5 milhões de euros. Os sócios querem que se demita.Saiba mais no site do Correio da Manhã