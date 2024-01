‘Elite’ da GNR vigia bairro no Monte de Caparica onde houve dois mortos a tiro

Desde o final da noite de 29 de dezembro, momentos após uma chuva de tiros ter sido disparada a partir de um carro em andamento na Rua da Bela Vista, no Monte de Caparica, Almada, matando José Borges, de 43 anos, e Lina di Djusta, de 35, e ferindo outras sete pessoas, que a GNR tem reforçado o patrulhamento na zona.Saiba mais no site do Correio da Manhã