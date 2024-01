Greve dos trabalhadores da IP volta hoje a causar perturbações nos comboios

Greve poderá repetir-se em 10 de janeiro caso as negociações com a IP não sejam retomadas.

Os trabalhadores de operação, comando, controlo, informação, gestão de circulação e conservação ferroviária da Infraestruturas de Portugal (IP) voltam esta quinta-feira a cumprir um dia de greve, com a CP a antecipar "perturbações significativas" nos comboios.

A greve, convocada pela Aprofer - Associação Sindical dos Profissionais do Comando e Controlo Ferroviário, poderá repetir-se em 10 de janeiro, caso as negociações com a IP não sejam retomadas, disse Adriano Filipe, presidente da entidade, em 29 de dezembro, à Lusa.

Os trabalhadores cumpriram na terça-feira o primeiro dia de greve, que levou à supressão de 798 comboios, de um total de 1.086 estimados, tendo sido cumpridos apenas os serviços mínimos até ao final da tarde, adiantou a CP.