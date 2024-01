Operação rodoviária de Natal e Ano Novo registou 26 mortes e mais de 7 mil acidentes

Destes mais de 7.000 acidentes, resultaram 125 feridos graves e 2.049 feridos ligeiros.

A operação de segurança rodoviária no período de Natal e Ano Novo registou 26 mortes, mais três do que em 2022, na sequência de mais de 7.000 acidentes, segundo o balanço apresentado esta quinta-feira.

Os dados são relativos ao período entre 15 de dezembro de 2023 e 02 de janeiro de 2024, durante a campanha de segurança rodoviária "O melhor presente é estar presente", e dão conta de 7.072 acidentes nas estradas portuguesas, menos 689 do que em igual período do ano anterior.

Destes mais de 7.000 acidentes, resultaram 26 vítimas mortais, 125 feridos graves e 2.049 feridos ligeiros.

"Face ao período homólogo 2022/2023, a sinistralidade rodoviária registada traduziu-se num crescimento de 13,0% no número de vítimas mortais e de 6% no número de feridos graves, não obstante a diminuição de 8,9% no número de acidentes", referiu a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.