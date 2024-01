Quassem Soleimani, o estratega militar do Irão

O general Qassem Soleimani, morreu em 2020 depois de um ataque aéreo americano em Bagdade. Soleimani era muito próximo do líder supremo do Irão, Ali Khamenei, e foi um dos homens mais poderosos do país. Responsável por várias ações militares e de espionagem do Irão no estrangeiro, Qassem Soleimani já tinha sido alvo de várias tentativas de assassinato antes de ser executado na capital do Iraque.





Depois de se tornar chefe da Al Quds, Soleimani tentou aumentar a influência do Irão no Oriente Médio. Realizou operações clandestinas, forneceu armas a aliados e desenvolveu redes de milícias leais ao Irão.

Qassem Soleimani liderou desde 1998 até à data da sua morte a força Al Quds, uma unidade especial da Guarda Revolucionária, era visto como o cérebro da estratégia militar e geopolítica do país.Soleimani expandiu a presença militar do Irão xiita na Síria onde organizou a ofensiva do governo de Bashar al-Assad contra grupos rebeldes sunitas durante a guerra civil.No Iraque, apoiou um grupo xiita paramilitar que ajudou a combater o Estado Islâmico quando este ocupava o norte do país, nomeadamente a cidade de Mosul.