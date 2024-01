Montenegro acusa Governo de se aproveitar do Estado para campanha

Líder do PSD instou o executivo a centrar-se no essencial para resolver os problemas dos portugueses.

O líder do PSD, Luís Montenegro, acusou esta quinta-feira o Governo de estar em campanha eleitoral e de colocar o Estado ao serviço do PS, instando o executivo a centrar-se no essencial para resolver os problemas dos portugueses.

Em Braga, à margem de uma reunião com o reitor da Universidade do Minho, Montenegro disse que a atuação do Governo agora "é só visitas e só projetos" e acrescentou que nunca viu "ninguém estar tão contente por aquilo que não foi capaz de fazer, enquanto teve oportunidade de fazer".

"Deixem-se de aproveitar o Estado para estar ao serviço do Partido Socialista e aproveitem o pouco tempo que ainda têm, e que eu espero que seja pouco e que acabe no dia 10 de março, para tratar do que é essencial", desafiou.

Montenegro apontou como exemplos os setores da Saúde e da Educação, com pessoas "à porta dos hospitais" para receberem cuidados de saúde, e os cerca de "40 mil alunos" que, no recomeço das aulas, ainda não têm professor a pelo menos uma disciplina.

"Se o Governo aproveitar o tempo que ainda tem de gestão para olhar para isto, em vez de andar a fazer campanha eleitoral, presta um bom serviço ao país", reiterou.

Sobre a saúde, o líder do PSD alertou que "está a morrer mais gente" e que há uma "relação direta entre essa realidade e a incapacidade" de o Serviço Nacional de Saúde (SNS) de prestar os cuidados de saúde necessários.

"Há efetivamente uma falta de capacidade de resposta no SNS, esta quinta-feira muito patente nos tempos de espera nas urgências", referiu.

A este propósito, criticou a decisão do Governo de acabar com a parceria público-privada no Hospital de Braga, que, adiantou, garantia uma "resposta mais eficiente" aos utentes, com menos custos para o Estado.

"É preciso que os portugueses saibam que os responsáveis por essa decisão são aqueles que se apresentam agora a votos no Partido Socialista para renovar este tipo de política", acrescentou, apelando aos portugueses para fazerem "uma reflexão sobre os complexos ideológicos que marcam alguns dos candidatos" nas próximas eleições.