Daesh reivindica autoria de atentado que matou quase 100 pessoas no Irão

Explosões atingiram cemitério durante a cerimónia de homenagem ao general Qassem Soleimani.

O Daesh reivindicou a autoria do atentado junto a um cemitério em Kerman, no Irão, onde decorria uma cerimónia de homenagem ao general Qassem Soleimani, morto em 2020 num ataque com drones dos Estados Unidos. A informação é avançada pela Reuters.

Segundo os dados oficiais, a dupla explosão provocou 84 mortos e 284 feridos, alguns deles em estado grave, pelo que o total de vítimas mortais pode vir a aumentar.

Num comunicado divulgado através dos seus canais na rede social Telegram, o EI referiu que dois dos seus membros "dirigiram-se para uma grande concentração" de pessoas junto do túmulo de Soleimani em Kerman e "fizeram detonar os cintos com explosivos".

O Irão decretou um dia de luto nacional nesta quinta-feira.