Ex-ministro é suspeito de ter favorecido a empresa. 2019 foi o ano em que o inquérito foi aberto na sequência de uma denúncia anónima.

O Ministério Público diz que é "cristalino" que João Galamba, ex-ministro das Infraestruturas e arguido na ‘Operação Influencer’, "não só atuou conluiado" com os gestores da Start Campus, como foi, "na verdade, o autor e verdadeiro mentor" do alegado esquema para favorecer a empresa na construção do ‘data center’, em Sines.