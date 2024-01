Hospital de Setúbal recusa atender doentes nas urgências

O caos nas urgências levou o Hospital de Setúbal a tomar uma medida radical, recusando o atendimento aos doentes considerados pouco ou não urgentes. A diretora do Serviço de Urgência Geral, Joana Almeida, deu na quarta-feira indicações aos médicos e enfermeiros para não os admitirem, mesmo que cheguem de maca numa ambulância. “Os doentes triados com prioridade Verde (em maca ou autónomos) não serão admitidos no Serviço de Urgência, devendo procurar pelos seus meios os Cuidados de Saúde Primários”, refere a Nota de Serviço n.º 1/24, a que oteve acesso.