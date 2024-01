Sporting tenta cimentar liderança da I Liga antes do dérbi portuense

Leões jogam esta sexta-feira com o Estoril Praia no Estádio de Alvalade.

O Sporting tenta consolidar esta sexta-feira a liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao receber o Estoril Praia no arranque da 16.ª jornada, pouco antes de o perseguidor FC Porto defrontar fora o Boavista no dérbi portuense.

A equipa lisboeta defronta os 'canarinhos' a partir das 18h45, procurando pressionar os rivais na luta pelo título, que atuarão em reduto alheio, o Benfica, segundo classificado, com menos um ponto, em Arouca, no sábado, e o FC Porto, terceiro, a três pontos de distância, no Bessa, também esta sexta-feira, às 20h45.

O Sporting, a única formação 100% vitoriosa no seu estádio, com oito vitórias em oito jogos, defronta um adversário que, apesar de ocupar um tranquilo nono lugar, perdeu seis dos oito encontros disputados na condição de visitante, mas o único que ganhou impõe algum cuidado aos 'leões', pois aconteceu em pleno Estádio do Dragão, por 1-0, há apenas dois meses.

O FC Porto, que há duas rondas sofreu um rude golpe, ao perder por 2-0 com o Sporting, em Alvalade, desloca-se ao Estádio do Bessa, para defrontar uma equipa do Boavista que ocupa o 13.º posto e não ganha no campeonato há 10 jogos, sete dos quais terminaram com derrota.

O campeão Benfica, que só perdeu na primeira ronda, defronta no sábado um Arouca em subida de forma, com três vitórias e um empate nas últimas quatro jornadas, que o projetaram para o 10.º lugar, pouco tempo antes de Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, quarto e quinto posicionados, respetivamente, se defrontarem no 'clássico' minhoto.

Programa da 16.ª jornada:

- Sexta-feira, 5 jan:

Sporting - Estoril Praia, 18:45

Boavista - FC Porto, 20:45

- Sábado, 6 jan:

Estrela da Amadora -- Vizela, 15:30

Farense - Gil Vicente, 15:30

Arouca -- Benfica, 18:00

Sporting de Braga - Vitória de Guimarães, 20:30

- Domingo, 7 jan:

Rio Ave -- Portimonense, 18:00

Famalicão - Desportivo de Chaves, 20:30

- Segunda-feira, 8 jan:

Moreirense - Casa Pia, 20:15