Morreu menino de 4 anos vítima de acidente no IC6 em Arganil

Thomás Castro, um menino de 4 anos que ficou ferido com gravidade no primeiro dia do ano num acidente no IC6, em Arganil, morreu esta quarta-feira no Hospital Pediátrico de Coimbra.A criança tinha ido com os pais ver o fogo de artifício. Ao regressarem a casa, ocorreu o acidente na zona de São Martinho da Cortiça.

O menino foi transportado em estado grave para Coimbra, tendo morrido dois dias depois.Os pais, de nacionalidade brasileira a residirem em Arganil, pedem ajuda para levar os restos mortais do filho para o Brasil “para ter um funeral perto dos familiares”.