Inspeção-Geral de Saúde abre processo para investigar morte de idosa nas urgências de Penafiel

Num pedido de esclarecimento, o hospital disse aoque "a doente referida nas notícias deu entrada no Serviço de Urgência Médico Cirúrgica do CHTS às 19h16, foi submetida a triagem de Manchester às 19h19 e triada com prioridade laranja. Às 20h06, após avaliação clínica foi registado o óbito". A mesma fonte afirmou tratar-se de "uma doente em fim de vida e sem critérios clínicos para qualquer manobra invasiva de reanimação". A mesma fonte afirmou tratar-se de "uma doente em fim de vida e sem critérios clínicos para qualquer manobra invasiva de reanimação".

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde instaurou um processo de esclarecimento às circunstâncias em que uma idosa com cerca de 80 anos morreu, esta terça-feira, no serviço de urgência no Hospital Padre Américo, em Penafiel , segundo comunicado a que oteve acesso.A idosa morreu enquanto aguardava maca para ser atendida.