Junta de São Torcato distribui edredões para ajudar a combater o frio

Dezenas de edredões vão ser distribuídos durante este mês pela junta de freguesia de São Torcato, em Guimarães.A iniciativa destina-se a ajudar a população mais carenciada a combater o frio que já se faz sentir por estes dias. A junta pretende também ajudar os imigrantes que vivem na freguesia e que não estão preparados para enfrentar as baixas temperaturas desta época do ano.Segundo o presidente da junta, Alberto Martins, a iniciativa está inserida no projeto social ‘Juntar São Torcato’ e está a ser já bem recebida pela comunidade local.