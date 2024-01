Trio armado assalta coletividade em Lisboa

Um dos assaltantes ainda ameaçou que atirava o cofre a uma das testemunhas e, no exterior, terá roubado o casaco a um jovem que lá estava.

Três homens, que mostraram o que as vítimas identificaram como armas de fogo – nas imagens de videovigilância é possível ver-se uma semelhante a uma espingarda de assalto -, assaltaram na noite de quinta-feira o Liberdade Atlético Clube, em Campolide, Lisboa, confirmou ao CM fonte oficial da PSP de Lisboa. Fugiram com um cofre que teria apenas "um valor residual".

O alerta foi dado, para a PSP, pelas 22h50. De acordo com a denúncia à PSP, que coincide com as imagens de videovigilância a que o CM teve acesso, os assaltantes entraram no café da coletividade encapuzados e, um deles, com uma aparente espingarda de assalto, que não se sabe se era verdadeira. Um deslocou-se à arrecadação para recolher o cofre e, em 40 segundos, saíram pela mesma porta por onde entraram, perante o olhar assustado de alguns clientes. Um dos assaltantes ainda ameaçou que atirava o cofre a uma das testemunhas e, no exterior, terá roubado o casaco a um jovem que lá estava.

A PJ foi chamada a investigar.