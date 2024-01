Utentes do expresso Viana-Porto passam a pagar mais do dobro por mês

Este ano, passam a pagar 171,60 euros pelas mesmas viagens, já com apoio de 40% do município.

Os utentes do autocarro expresso da Auto Viação do Minho entre Viana do Castelo e Porto criticam o "brutal e injustificado" aumento nos preços. Estes utentes pagavam, no ano passado, 88 euros pelas viagens diárias de ida e volta em 22 dias por mês, já com apoio do município de Viana (que garantia bilhetes a dois euros por viagem). Este ano, passam a pagar 171,60 euros pelas mesmas viagens, já com apoio de 40% do município (cada viagem fica a 3,90 euros), além de terem de pagar passe Andante, uma vez que os autocarros já não param no centro do Porto.

Em comunicado de imprensa, os utentes questionam: "Com este brutal e injustificado aumento, como é que podemos exigir aos cidadãos do Alto Minho que elejam o transporte público como primeira alternativa?". Explicam ainda as diferenças entre o apoio oferecido pelos municípios de Esposende e Viana do Castelo.





"A Câmara Municipal de Esposende, em 2024, continua a apoiar os seus munícipes de igual modo, pelo que os utilizadores têm uma despesa mensal de 88 euros. Em contraciclo, a Câmara Municipal de Viana do Castelo está a promover a redução do número de passageiros em transporte público, contribuindo antes para a utilização do automóvel particular (fluxo diário na A28 aumentou 246%), a migração para a área metropolitana do Porto, a suspensão dos estudos e o aumento do desemprego por incapacidade de se poderem deslocar para o local de trabalho", afirmam. E concluem: "Temos assim um país a três velocidades: uma nas áreas metropolitanas, outra no resto do país e marcha-atrás em Viana do Castelo".

Questionada pelo Correio da Manhã, a vereadora da Mobilidade de Viana do Castelo recorda que foi a Área Metropolitana do Porto que extinguiu a carreira que existia para ligação à Invicta e indica que, no ano passado, o apoio para que cada utente pagasse dois euros por viagem foi decidido "com urgência para tentar resolver a situação sem grandes cálculos ou pensamentos". Já no final do ano, o município decidiu atribuir um desconto de 40% nos bilhetes da ligação Viana-Porto. "Quisemos ser coerentes com um desconto igual ao que é atribuído aos transportes municipais", refere Fabíola Oliveira. Ainda assim, relembra que a competência nos transportes regionais e entre distritos não pertence à autarquia, mas antes às comunidades intermunicipais (CIM) e ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).

O Correio da Manhã já questionou a CIM do Alto Minho e o IMT sobre esta questão e aguarda respostas.

A vereadora Fabíola Oliveira indica, entretanto, que há medidas no Orçamento de Estado para este ano que deverão "colmatar algumas das necessidades reclamadas pelos utentes".