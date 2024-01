"Quando a justiça quiser falar comigo terei todo o gosto", afirma António Costa à chegada ao 24.º Congresso Nacional do PS

Primeiro-ministro recusa comentar Operação Influencer.





"A vossa curiosidade é idêntica à minha. Não vou falar com a justiça através da comunicação social. Quando a justiça quiser falar comigo terei todo gosto", declarou António Costa à entrada para o 24.º Congresso Nacional do PS, em Lisboa.



António Costa reagiu esta sexta-feira às suspeitas de prevaricação de que é alvo devido à aprovação do novo Regime Jurídico de Urbanização e Edificação no Conselho de Ministros do dia 19 de outubro de 2023. O Ministério Público (MP) acredita no envolvimento do primeiro-ministro numa lei negociada entre Tiago Silveira e o ex-ministro das Infraestruturas, João Galamba, para beneficiar a empresa Start Campus."A vossa curiosidade é idêntica à minha. Não vou falar com a justiça através da comunicação social. Quando a justiça quiser falar comigo terei todo gosto", declarou António Costa à entrada para o 24.º Congresso Nacional do PS, em Lisboa. Fernando Medina



O ministro das Finanças, Fernando Medina, acusou a direita de ter "inventado o caso" da aquisição de ações dos CTT por parte do Governo para "atacar o novo secretário-geral do PS", que não teve "responsabilidade nenhuma" na operação.

Em declarações aos jornalistas à chegada ao Congresso, Fernando Medina salientou que, "como já está público e escrito na documentação" desclassificada esta quinta-feira pelo Governo, a aquisição de 0,24% das ações dos CTT em 2021 foi "da exclusiva responsabilidade do ministro das Finanças".



Augusto Santos Silva



O presidente do parlamento recusou comentar notícias seletivas, que resultam de "uma filtração", indicando que o Ministério Público entende alegadamente que o primeiro-ministro é suspeito de crime de prevaricação no âmbito da Operação Influencer .

"Não dou valor a supostas notícias que resultam de uma filtração. Toda a gente percebe que [essa notícia] é seletiva, interessada", declarou Augusto Santos Silva à chegada ao 24.º Congresso Nacional do PS, na Feira Internacional de Lisboa (FIL).





O Congresso



O 24.º Congresso Nacional do PS vai marcar a passagem de testemunho entre António Costa e Pedro Nuno Santos.





Marta Temido, ex-ministra da Saúde e atual deputada, vai tomar a palavra como presidente da concelhia de Lisboa, esta sexta-feira.

Pedro Nuno Santos fala no sábado e no domingo, discursos que se esperam ser para dentro do partido, mas principalmente para fora.





Outra certeza é a reeleição de Carlos César como presidente do partido. Não há outro candidato e essa é uma das primeiras votações previstas logo na abertura dos trabalhos.