Carrinha cai de ribanceira e provoca dois feridos em Moncorvo

Dois homens ficaram feridos, esta sexta-feira, após uma carrinha ter caído a uma ribanceira em Torre de Moncorvo, na freguesia de Felgueiras. Oapurou que os dois feridos estavam dentro da carrinha e saíram pelos próprios pés.O alerta foi dado cerca das 17h30 para um acidente na EN325. No local estiveram 42 operacionais apoiados por 16 viaturas e um helicóptero do INEM.As vítimas, com 57 e 60 anos, foram helitransportadas com ferimentos graves para o Hospital de Bragança.