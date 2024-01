Prática de um crime de prevaricação devido a Simplex Industrial feito “à medida”.

A alteração de uma lei que beneficiou a Start Campus na construção do 'data center' de Sines, negociada entre João Galamba e João Tiago Silveira, levantou dúvidas ao Presidente da República e colocou António Costa na mira da 'Operação Influencer' como suspeito da prática de um crime de prevaricação.