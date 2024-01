Valor de novos empréstimos às famílias ultrapassou os 2,7 mil milhões de euros em novembro.

Os novos empréstimos bancários às famílias totalizaram em novembro de 2023 um montante na ordem dos 2,725 mil milhões de euros, uma subida de 193 milhões comparativamente ao mês anterior, o que representa o valor mais elevado dos últimos 16 anos, de acordo com informação divulgada esta sexta-feira pelo Banco de Portugal (BdP).Saiba mais no site do Correio da Manhã