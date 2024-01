Na última semana do ano foram identificados 1472 casos positivos para vírus da gripe.

Na última semana de 2023 morreram mais 786 pessoas do que o esperado, numa altura em que a gripe está em fase crescente. Em relação à semana de 18 a 24, o total de mortes disparou; nesse período, os dados apontam para um excesso por todas as causas de 262 mortes.Saiba mais no site do Correio da Manhã