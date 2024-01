Sindicatos da PSP e associações da GNR cortam relações com o Ministério da Administração Interna

Corte com o MAI surge "por falta de interesse, tempo e incompetência" deste organismo que tutela as polícias.

A Plataforma que junta 11 sindicatos da PSP e associações da GNR decidiu esta sexta-feira, após reunião no Porto, cortar relações com o Ministério da Administração Interna (MAI).O movimento, que promete "marcação cerrada" ao Governo, agendou para dia 31, concentrações/paralisações, realizadas com recurso à lei sindical. Após uma pausa nas celebrações de Natal e Ano Novo, os dirigentes sindicais e associativos voltam assim aos protestos contra a decisão do Governo de aprovar um subsídio de missão para a Polícia Judiciária, deixando de fora a PSP e a GNR.O corte com o MAI surge "por falta de interesse, tempo e incompetência" deste organismo que tutela as polícias. A Plataforma refere ainda que "se as polícias tivessem o bisturi da greve, talvez a surdez seletiva do Governo ficasse curada".