PSG acusado de subornar jornalista para pressionar atribuição da Bola de Ouro a Messi

Pascal Ferré, antigo jornalista da 'France Football', revista responsável pela organização da Bola de Ouro até 2023, terá sido subornado com presentes do Paris Saint-Germain (PSG), entre 2020 e 2021, para pressionar a atribuição do troféu Bola de Ouro ao jogador Lionel Messi, segundo uma investigação judicial, citada pelo jornal Le Monde.A investigação do Ministério Público de Paris está em curso desde 2022 e incide sobre assuntos que envolvem o Paris Saint-Germain e o presidente, Nasser Al-Khelaïfi.Inicialmente, as autoridades focaram-se no envolvimento de Jean-Martial Ribes, antigo diretor de comunicação dos parisienses. O PSG terá oferecido bilhetes para jogos e viagens para Doha com viagens e hotéis pagos pelo estado do Qatar - os parisienses são detidos por um fundo de investimento do Qatar desde 2011.Além de Ribes, foram acusados o lobista franco-argelino, Tayeb Benabderrahmane, e o antigo agente da polícia antiterrorista, atualmente funcionário do PSG, Malik Nait-Liman.As conclusões divulgadas baseiam-se nas mensagens internas do PSG a que a polícia francesa teve acesso. Quando estava em França, Messi conquistou uma vez a Bola de Ouro, em 2021, ano em que trocou o Barcelona pelos franceses.O argentino ganhou a última Bola de Ouro em 2023, já no Inter Miami.