Idoso de 80 anos deixado ao abandono no hospital de Viseu

Filha vai avançar com um processo judicial contra o hospital.

Um idoso de 80 anos, oncológico e diabético, deu entrada pelas 03h00 deste sábado nas urgências do hospital de Viseu, com pulseira amarela. Ao fim de quatro horas, o homem ligou à filha porque "estava desesperado".

A filha, Sandra Figueiredo, entrou nas urgências com cobertores e deparou-se com o pai sentado a um canto, no chão da sala de espera das urgências, com frio e com dores, sem que ninguém o tivesse visto, contou ao CM.

"Na sala de espera das urgências, estavam quatro pessoas sentadas e o meu pai no chão. A urgência não estava um caos, por isso, o meu pai foi tratado com abandono, como um mendigo. Entrou às 03h00 da manhã pelo INEM, sabendo que era um caso urgente e colocaram-lhe pulseira amarela. Pelas 07h00 liga-me com uma voz arrastada a pedir que o fossem buscar ou que lhe levassem cobertores porque ele estava no chão", refere a filha.



O CM tentou uma reação por parte do Centro Hospitalar Tondela-Viseu, mas até ao momento ainda não se pronunciou.



Sandra Figueiredo diz que vai avançar com um processo judicial contra o hospital.



Têm sido vários os constrangimentos nas urgências por todo o País nas últimas semanas.