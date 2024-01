Homem morre em buraco de 40 metros que escavou na cozinha após sonhar com ouro

Corpo de bombeiros foi chamado ao local e retirou o corpo do homem, com várias fraturas e um traumatismo craniano grave.

Um homem de 71 anos morreu após ter caído a um buraco com cerca de 40 metros de profundidade que cavou na cozinha de casa, após ter sonhado que havia ouro no subsolo da sua casa, em Minas Gerais, no Brasil.

De acordo com vários órgãos de comunicação social brasileiros, João Pimenta da Silva teve "uma revelação" e começou a escavar um túnel naquela divisão da habitação, no bairro Betânia, na cidade de Ipatinga, no Vale do Rio Doce. Seis meses depois, o buraco tinha aproximadamente 90 centímetros de diâmetro e já 40 metros de profundidade. Na quinta-feira, quando saía do buraco, ter-se-á desequilibrado numa estrutura de madeira e caiu. O corpo de bombeiros foi chamado ao local e retirou o corpo do homem, com várias fraturas e um traumatismo craniano grave.

Um amigo revelou que estaria com a vítima mortal no momento do incidente. "Eu estava aqui trabalhando e ele veio me pedir ajuda para tirar a água do buraco. Estava batendo mais ou menos na cintura. Descemos a bomba e retirámos dois baldes de 18 litros. Ele resolveu retirar a bomba para guardar. Eu falei com ele para deixar para lá porque estava chovendo, parecia que alguma coisa tava tentando me fazer impedir ele. Aí montámos o elevador de novo e ele desceu até a metade do poço, depois ele resolveu voltar. Quando chegou no topo, balanço começou a escorregar e ele ficou preso na corda pelo braço. Eu tentei segurei ele, sozinho, não tinha como pedir socorro. Mas se eu continuasse segurando, eu ia junto. Eu só escutei o barulho", contou António Wilson Costa, citado pelo site de notícias G1.

Já o comandante do corpo de bombeiros, Leonardo Schin, indicou que a escavação era ilegal: "Existem processos legais que a pessoa tem que ter autorização dos órgãos ambientais. E tem toda a questão de equipamentos e de impostos que a pessoa tem que pagar. Um risco muito grande que ele correu e infelizmente veio a se vitimar. Porque, ele estava fazendo uma atividade em altura, necessitava de equipamentos de segurança. Há um risco durante o processo de escavação, a terra pode cair e a pessoa ser soterrada".