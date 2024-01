Quatro feridos em colisão aparatosa na EN211 em Marco de Canaveses

Vítimas foram transportadas para o hospital.

Quatro feridos é o resultado de uma aparatosa colisão, na madrugada deste domingo, na EN211, em Constance, no concelho do Marco de Canaveses.O alerta foi dado às 04h58.No local, estiveram os Bombeiros do Marco de Canaveses e o INEM.Depois de assistidas, duas vítimas foram levadas para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, e outras duas para o Hospital de S. João, no Porto.Ao que oapurou, os quatro feridos sofreram ferimentos leves.As causas da colisão são desconhecidas. A GNR esteve no local e investiga.