Irão anuncia detenção das 32 pessoas envolvidas em atentado que matou 91 pessoas

Detidos estão a ser interrogados.

As autoridades judiciais iranianas anunciaram este domingo a detenção de todos os envolvidos no atentado suicida que matou na quarta-feira 91 pessoas na cidade de Kerman (centro), informou a agência de notícias oficial IRNA.

"Trinta e duas pessoas foram detidas em conexão com o crime de Kerman e estão a ser interrogadas", disse o procurador da cidade onde ocorreu o ataque, Mehdi Bakhshi.

Bakhshi revelou que os 32 detidos são "todos os envolvidos" no duplo atentado suicida perto do túmulo de Qasem Soleimani, comandante de uma força de elite da Guarda Revolucionária que morreu em 2020 num ataque aéreo dos Estados Unidos no Iraque.