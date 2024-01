Benfica e Braga em duelo 'quente', FC Porto defende Taça no Estoril

Encarnados recebem o Sporting de Braga esta quarta-feira.

O duelo 'quente' dos 'oitavos' da Taça de Portugal em futebol acontece quarta-feira, entre Benfica e Sporting de Braga, na Luz, um dia depois de o FC Porto prosseguir a defesa do título no reduto do Estoril Praia.

À semelhança do que ocorreu em 2022/23, 'águias' e 'guerreiros do minho' voltam a enfrentar-se na prova 'rainha', porém, agora, nos oitavos de final (a última vez foi no quartos de final) e em casa, às 20:45, depois de os 'encarnados' terem sido eliminados no Minho, nos penáltis.

Os lisboetas são os recordistas de troféus da Taça de Portugal, com um total de 26, embora o último tenha sido erguido em 2016/17, traduzindo-se numa 'seca' de seis épocas sem levantar a taça.

Quanto ao Sporting de Braga, esteve no Jamor na última temporada, mas perdeu com o FC Porto (2-0), naquela que foi a sua oitava final.

A equipa atualmente comandada por Artur Jorge conquistou três vezes a competição, a última em 2020/21, precisamente diante da formação benfiquista.

No sábado, os dois conjuntos acabaram como 'humores' distintos a ronda 16 da I Liga, já que o Benfica venceu por 3-0 em Arouca, reforçando o segundo lugar da I Liga, enquanto o Sporting de Braga deixou-se empatar em casa pelo Vitória de Guimarães no dérbi minhoto aos 90+8 minutos, falhando o assalto ao pódio.

O Benfica não deverá contar na quarta-feira com os lesionados Bah, Bernat, David Neres e Tengstedt, enquanto o Sporting de Braga não tem Banza, o melhor marcador da I Liga, e Niakaté, que já partiram para a CAN.

O 19 vezes vencedor do troféu FC Porto volta a encontrar os 'canarinhos', finalistas na Taça em 1943/44, esta temporada pela terceira vez, e, surpreendentemente, ainda a tentar levar a melhor, já que foi ao 'tapete' duas vezes.

Primeiro, por 1-0, para a 10.ª ronda da I Liga, no Dragão, e, depois, por 3-1, na Amoreira, local do desafio de terça-feira, que ditou o afastamento dos 'dragões' da 'final four' da Taça da Liga.

Além do central Marcano, há vários meses ausente, o treinador Sérgio Conceição não terá à disposição o iraniano Taremi e o nigeriano Zaidu, ambos ao serviço das respetivas seleções, com a equipa a viajar para Lisboa a precisar de reagir, depois do empate a um golo no dérbi da Invicta, contra o Boavista.

O Sporting, que tem no museu 17 exemplares da Taça de Portugal, a última referente a 2018/19, é o primeiro dos 'grandes' a entrar em campo e terá, à partida, a tarefa mais acessível, já que recebe, em Alvalade, duas horas antes do Estoril Praia-FC Porto, o Tondela, da II Liga, depois de na última eliminatória ter 'esmagado' o Dumiense, do Campeonato de Portugal, por 8-0.

A equipa treinada por Rúben Amorim, líder do campeonato e motivada pela goleada imposta na sexta-feira ao Estoril Praia (5-1), deve apresentar-se com um 'onze' composto por algumas 'caras' menos utilizadas, com o capitão Coates a espreitar o regresso, depois de quatro jogos de fora.

Certas são as ausências de Diomande, Geny Catamo e Morita, os três a representar as seleções nacionais, e os lesionados Fresneda e St. Juste.

Do outro lado, vai estar o atual sétimo colocado do segundo escalão, que há duas épocas chegou mesmo ao Jamor, naquela que foi a sua melhor prestação de sempre, e já este ano perdeu com os 'leões' (2-1), mas para a Taça da Liga.

De resto, o Vitória de Guimarães, uma vez vencedor e seis vezes finalista vencido, é o anfitrião do Penafiel, do segundo escalão, naquele que será o último desafio dos 'oitavos', na quinta-feira, a partir das 20:15, com Vizela e Arouca a protagonizarem mais um duelo entre primodivisionários, na quarta-feira, pelas 20:00.

Na quarta-feira, em Barcelos, às 19:15, o Gil Vicente, depois de perder por 1-0 ante o Farense, recebe o Amarante, único representante do quarto escalão, enquanto, entre emblemas da II Liga, a União de Leiria desloca-se à Madeira para medir forças com o Marítimo e o Nacional viaja até aos Açores para discutir um lugar na próxima fase com o Santa Clara.

Programa dos oitavos de final:

- Terça-feira, 9 jan:

Sporting (I) -- Tondela (II), 18:45

Estoril Praia (I) -- FC Porto (I), 20:45

- Quarta-feira, 10 jan:

Marítimo (II) -- União de Leiria (II), 18:45

Gil Vicente (I) -- Amarante (CP), 19:15

Vizela (I) -- Arouca (I), 20:00

Benfica (I) -- Sporting de Braga (I), 20:45

- Quinta-feira, 11 jan:

Santa Clara (II) -- Nacional (II), 17:00 locais (18:00 em Lisboa)

Vitória de Guimarães (I) -- Penafiel (II), 20:15