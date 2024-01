Regresso dura pouco: Nadal tem nova lesão e falha Open da Austrália

Tenista espanhol tinha regressado à competição recentemente, após estar afastado quase um ano.

O antigo número um mundial e detentor de 22 títulos de Grand Slam esteve afastado do desporto durante 349 dias devido a uma grave lesão na perna esquerda.



No regresso, Nadal, de 37 anos, abordou a hipótese de esta ser a última temporada da sua carreira.



O tenista espanhol Rafael Nadal anunciou, este domingo, que contraiu uma micro-rutura, que o obriga a falhar o Open da Austrália."Durante o meu último jogo em Brisbane [Austrália] tive um pequeno problema no músculo que me deixou preocupado", explicou.O espanhol relata que, ainda em terras australianas, realizou exames. A "micro-rutura" não é no mesmo local da lesão que o afastou da competição no último ano.Ainda assim, Nadal deixa uma garantia: "De momento não estou pronto a competir ao mais alto nível. Vou regressar a Espanha para ver o meu médico, ter algum tratamento e descansar".O atleta tinha regressado há pouco tempo aos 'courts ' , depois de uma paragem de quase um ano.

"O problema de dizer que esta vai ser a minha última época é que não posso prever a 100 por cento o que vai acontecer no futuro. É por isso que digo provavelmente. Obviamente, há uma grande percentagem de que esta vai ser a minha última época a jogar aqui na Austrália. Mas se eu estiver aqui no próximo ano, não me digam: 'Disseste que (esta vai ser) a tua última época', porque eu não disse isso", afirmou Nadal.

O maiorquino explicou que não pode prever como vai estar no futuro e lembrou o complicado processo para voltar a jogar.

"Não posso prever se o meu corpo me vai permitir desfrutar do ténis tanto quanto desfrutei nos últimos vinte anos. Não sei se o meu corpo me vai permitir ser competitivo. Não no sentido de ganhar grandes eventos, mas no sentido de me fazer feliz, de me sentir competitivo, de ir para o campo e sentir que posso competir com qualquer pessoa", explicou.