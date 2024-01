Pitbull foi atiçado pelo dono para atacar pessoa com quem estava a discutir.

Um homem esfaqueou um cão, de raça pitbull, para se defender do ataque que estava a ser vítima, na madrugada deste domingo, em Loures.O dono do cão e o homem estavam a ter uma discussão violenta devido a um carro mal estacionado, quando o dono atiçou o cão contra o homem. Este com um canivete defendeu-se e esfaqueou o cão, que acabou por falecer na via pública.O homem ficou com ferimentos na zona do peito.